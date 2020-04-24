Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк РФ снизил уровень ключевой ставки до 5,5% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора. Решение принято на заседании совета директоров.

Ключевая ставка снижена сразу на 50 базисных пунктов. В Центробанке отметили, что за месяц ситуация в мире сильно изменилась. Решение о снижении ключевой ставки принято, во многом, на фоне борьбы с коронавирусом и введенных ограничительных мер.

В регуляторе не исключили дальнейшего снижения уровня ставки на ближайших заседаниях. Это будет зависеть от развития экономики страны и динамики инфляции.