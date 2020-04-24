24 апреля 2020, 16:46
Центробанк снизил ключевую ставку
Регулятор не исключил дальнейшего снижения уровня ставки в этом году
Центробанк РФ снизил уровень ключевой ставки до 5,5% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора. Решение принято на заседании совета директоров.
Ключевая ставка снижена сразу на 50 базисных пунктов. В Центробанке отметили, что за месяц ситуация в мире сильно изменилась. Решение о снижении ключевой ставки принято, во многом, на фоне борьбы с коронавирусом и введенных ограничительных мер.
В регуляторе не исключили дальнейшего снижения уровня ставки на ближайших заседаниях. Это будет зависеть от развития экономики страны и динамики инфляции.