Курс рубля серьезно укрепился в пятницу

Центробанк установил курсы валют на выходные дни и понедельник. Рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро.

Так, европейская валюта подешевела за сутки на 89 копеек. Сейчас евро стоит 80,25 рубля. Доллар потерял в цене 41 копейку и стоит 74,72 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам валют, уменьшилась на 63 копейки, составив 77,21 рубля.