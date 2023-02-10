Центробанк России не стал менять ключевую ставку

Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом говорится в заявлении ЦБ, опубликованном после заседания совета директоров.

Банк России отмечает, что нынешние темпы роста цен увеличиваются, при этом оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются повышенными. Также регулятор видит признаки восстановления потребительской активности.

Годовая инфляция в стране, по оценке на 6 февраля, достигла 11,8%.

Также отмечается, что на ближайших заседаниях ЦБ может рассмотреть вопрос об увеличении ключевой ставки. // Фото: istockphoto.com