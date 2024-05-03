Центр Петрозаводска на время освободят от машин

9 мая часть центральных улиц столицы Карелии станут пешеходными. В мэрии разъяснили, как будет организовано движение в праздничные дни.

На территорию мероприятий не допустят горожан на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения.

По традиции площадь Кирова станет центральной площадкой массовых мероприятий. В связи с чем, с 19:00 7 мая до 09:00 10 мая площадь Кирова станет пешеходной. Въезд запретят с проспекта Карла Маркса и улицы Правды.





9 мая с 7:00 до 16:30 движение перекроют на улицах Энгельса, Фаддеевской и Заводская Линия, на площади Ленина и проспекте Карла Маркса.

Пешеходными зонами станут участки улиц Дзержинского (от ул. Свердлова до пр-кт Карла Маркса), Кирова (от ул. Германа Титова до пр-кт Карла Маркса), Куйбышева (от ул. Германа Титова до пр-кт Карла Маркса), «Правды» (от Казарменской ул. по направлению к пл. Кирова), Луначарского (от наб. Гюлинга по направлению к пл. Кирова), Пушкинской (от ул. Германа Титова по направлению к пл. Кирова). По этим улицам пройдет эстафета.

После окончания пробега движение разрешат по улицам Энгельса, Заводская Линия, Кирова, Дзержинского, площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова). // фото «Петрозаводск говорит»/ пресс-служба мэрии