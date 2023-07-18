Бывший мэр Петрозаводска прибыл в зону СВО

Самолет с добровольцами прибыл в зону военной спецоперации из Грозного. Владимир Любарский среди них, сообщила глава администрации Петрозаводска Инна Колыхматова, ссылаясь на эфир «Вестей».

- Из Грозного в зону СВО прибыл борт с добровольцами. Все они прошли курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Среди них - Владимир Константинович Любарский. Верим и ждем!

– написала она в соцсети.

Напомним, экс-мэр принял решение уйти в отставку в июне. Он записался в батальон «Ахмат». // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте