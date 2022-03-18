Бывший футболист «Спартака» умер в 45 лет

Ушел из жизни бывший футболист московского «Спартака» Алексей Бахарев. Ему было 45 лет. О смерти экс-футболиста сообщила пресс-служба донецкого «Шахтера», за который также выступал спортсмен.

За «Спартак» Бахарев играл в 1997 году. Он провел 39 матчей, стал чемпионом России и обладателем кубка страны. Алексей Бахарев провел один матч за сборную России.

Причины смерти бывшего футболиста не раскрываются. Фото tass.ru