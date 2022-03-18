18 марта 2022, 17:41
Россия

Заблокировать YouTube могут уже 18 марта

Роскомнадзор ограничит доступ к популярному видеохостингу до конца недели

Сроки вероятной блокировки YouTube в России назвали источники РИА Новости в Роскомнадзоре. Доступ к видеохостингу могут ограничить уже 18 марта, в пятницу.

До конца следующей недели популярный сервис на территории РФ должны заблокировать. По данным собеседника агентства, это могут начать делать уже сегодня.

YouTube должны были отключить еще на минувшей неделе. Однако блокировку перенесли из-за ситуации вокруг компании Meta. // Фото: TymonOziemblewski/pixabay.com

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