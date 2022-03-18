Заблокировать YouTube могут уже 18 марта

Сроки вероятной блокировки YouTube в России назвали источники РИА Новости в Роскомнадзоре. Доступ к видеохостингу могут ограничить уже 18 марта, в пятницу.

До конца следующей недели популярный сервис на территории РФ должны заблокировать. По данным собеседника агентства, это могут начать делать уже сегодня.

YouTube должны были отключить еще на минувшей неделе. Однако блокировку перенесли из-за ситуации вокруг компании Meta. // Фото: TymonOziemblewski/pixabay.com