Бывшего воспитателя осудили из-за несчастного случая в детском саду

Несчастный случай произошел с одним из воспитанников детского садика в Прионежском районе. В сентябре прошлого года ребенок остался без присмотра воспитателя в игровой комнате.

Малыш забрался на шведскую стенку, откуда упал на пол и покалечился. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Сегодня прокуратура сообщила о результатах рассмотрения дела в суде. По сообщению надзорного органа, суд признал бывшего воспитателя виновной, хотя сама она виновной себя не считала.

Тем не менее, суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.