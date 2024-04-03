Буря обрушится сегодня на Карелию

Сегодня, 3 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Сильный мокрый снег, снег. Метель. На дорогах сложная обстановка. Ветер северо-восточный умеренный, утром и днем порывистый сильный. Температура воздуха -2, -4°С в течение суток. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, на севере с прояснениями. По южным и центральным районам сильный мокрый снег, снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель. На юге местами ледяной дождь, гололед. На севере местами небольшой снег. На дорогах сложная обстановка. Ветер северо-восточный, северный умеренный, утром и днем местами порывистый сильный. Температура воздуха -1, -6°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-10, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -6-8, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2-5, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»