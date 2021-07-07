«Бургер Кинг» в России собираются обанкротить

Компания «Бургер Рус», российского юрлица сети фастфуда «Бургер Кинг», может обанкротиться. Фирма серьёзно просрочила арендные платежи из-за пандемии. В феврале сумма исков составляла 130 млн рублей. Один из арендаторов, которому «Бургер Рус» задолжала всего 5 млн рублей, не стал ждать выплат и обратился в суд с заявлением о банкротстве сети, пишет «Секрет фирмы».

По сведениям издания, проблемы с оплатой начались у «Бургер Рус» ещё несколько лет назад. В 2018 году претензии к компании оценивались в 13 млн рублей, а в 2019-м — уже в 22,56 млн рублей. К июню 2020 года франшиза задолжала 56 млн рублей за аренду помещений. К тому моменту сеть лишилась помещений у Белорусского вокзала и на Мясницкой улице в Москве.

К началу 2021 года к «Бургер Кингу» подали 105 исков на 130 млн рублей. Представители компании сообщили, что пытались договориться об арендных каникулах, но партнеры отказали. Арендодатели объяснили, что «Бургер Кинг» не соглашался на компромиссы и уступки со своей стороны. // Фото: Яндекс.Дзен