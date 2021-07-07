Силовики буду изымать у россиян «грязную» криптовалюту

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что власти России готовятся изменить законодательство о конфискации цифровых активов, которые заработаны преступным путём. Поправки внесут в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. По словам Краснова, цифровые активы в последнее время всё чаще используют для взяток и отмывания бюджетных средств, поэтому поправки позволят ограничить обращение «грязной» криптовалюты в стране и изъять её у граждан, сообщает «Секрет фирмы».

О разработке поправок генпрокурор рассказал на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств. Он отметил, что криминальное использование криптовалюты в России стало серьёзным вызовом. Краснов предложил прокурорам Европы разработать дополнительные меры против роста киберпреступности.

«Очевидно, что проблема криминального использования виртуальных активов, цифровых денег, иных современных технологий, включая искусственный интеллект, в ближайшее время будет только нарастать»,

— заметил он.

Россияне с 1 января 2021 года могут легально проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), в том числе криптовалютами. Их можно покупать, продавать и дарить, однако расплачиваться ими за товары и услуги всё равно нельзя. // Фото: vestikavkaza.ru