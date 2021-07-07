Сетевую компанию оштрафовали по заявлению жителя Карелии

ПАО «МРСК Северо-Запада» привлечено оштрафовано на 300 тысяч рублей по жалобе гражданина на нарушение сроков осуществления технологического присоединения. Карельское Управление Федеральной антимонопольной службы вынесло соответствующее постановление.

Карельским УФАС было установлено, что сетевая организация нарушила Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, фактически не выполнив мероприятия по технологическому присоединению в установленный срок. Также заявителю не был выдан акт о выполнении технических условий в установленный Правилами срок.

На момент вынесения постановления ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществило технологическое присоединение дома заявитея, в связи с чем принято решение о снижении размера административного штрафа наполовину.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии. // Фото: riaderbent.ru