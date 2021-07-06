Полтриллиона рублей взыщут у жителей России в пользу банков

482 миллиарда рублей планируют взыскать со злостных неплательщиков по кредитам в 2021 году. Это на треть больше, чем собрали в 2020 году, рассказал «Известиям» в Службе судебных приставов.

Как сообщает издание, до начала лета в России возбудили 3,7 миллиона производств о взыскании задолженностей в пользу банков. Больше всего неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

Об увеличении числа просроченных кредитов рассказали и в банках. По словам представителя Росбанка Елены Дорофеевой, количество договоров, по которым суммы будут взыскиваться в принудительном порядке, в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилось примерно на 15%.

На платежеспособность населения повлияла пандемия коронавируса, считают эксперты. Проблемы с выплатами испытывают более 6 миллионов граждан.