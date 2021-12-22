Бумажка за 50 тысяч. Карельского бизнесмена чуть не развел лже-Газпром

Текст: Георгий Чентемиров

Житель Петрозаводска Андрей едва не лишился денег из-за “солидного контрагента” с не менее солидным контрактом. С предпринимателем, который продает биодобавки, связались якобы представители “Газпрома”. Они заявили, что хотели бы купить партию витаминов на сумму более полутора миллионов рублей.

“Мы вашу продукцию знаем, вы лучшие, мы к вам обратились по рекомендации”,

- так они мне сказали, вспоминает Андрей.

Бизнесмен, разумеется, согласился. Тогда ему прислали множество документов, необходимых для подписания контракта. Выглядели они весьма внушительно: извещение о проведении тендера, техническое задание, анкета участника, документация о “закрытом внутреннем отборе” — последняя аж на восемь страниц.

Там-то, в этой документации, и крылась фраза, ради которой “представители” промышленного гиганта вышли на петрозаводского бизнесмена. Где-то в длинном перечне требований к участнику закупки значилось следующее условие: “оценка благонадежности организации контрагента надзорными органами”.

Предприниматель поинтересовался, что это за оценка и как ее получить. Выяснилось, что сделать это можно с помощью одной из организаций, указанных на специальном сайте — Едином реестре сведений о деловой репутации. И стоит данная услуга ни много не мало 49 тысяч рублей.

Узнав ценник, Андрей опешил.

— Для меня как ИП это дорого и нерентабельно. Есть ли возможность еще как-то получить оценку благонадёжности? Может быть, достаточно предоставить выписку из банка? — спросил петрозаводчанин.

"К сожалению, нет, — ответили его собеседники. — Данный реестр создан на базе УФАС при поддержке правительства".

Данное заявление, конечно, вранье, но об этом чуть позже.

***

Бизнесмену обещали компенсировать расходы, увеличив сумму контракта, но Андрей благоразумно взял паузу в переговорах и решил изучить вопрос самостоятельно. И наткнулся на десятки историй о том, как его коллег по всей России пытались обмануть с помощью заманчивых контрактов, для подписания которых требовалась загадочная “оценка благонадежности”.

Обманщики действуют широко. Коммерческие предложения поступают не только от “Газпрома”, но также “Роснефти”, “Сбербанка”, “Транснефти” и прочих крупных игроков рынка. Некоторые бизнесмены не ленились звонить напрямую в компании — и, конечно, убеждались в обмане.

— Нам тоже пришло письмо с запросом на участие в закрытом конкурсе на поставку многоразовых масок на сумму 3,8 миллиона рублей. Предложение по цене и декларацию участника я отправила. Через три дня пришло письмо, что наша компания прошла проверку службы безопасности… Какое-то чувство несоответствия меня не оставляло…

"Позвонила в “Газпром” и спросила, есть ли такой тендер и осуществляют ли они закупки таким способом. Мне ответили, что нет, и что это явно мошенники. Когда позвонили те, кто прислал запрос, то я отказала и даже объяснила, почему именно. Но звонившего это не смутило; он ответил, что я зря так сделала, что это реальный запрос и нужно звонить в коммерческий отдел “Газпрома”,

— пишет предпринимательница.

Псевдо-закупщики направили Андрея на сайт Рейтинга деловой репутации. На нем можно найти “аккредитованные центры”, выдающие сертификаты добросовестного поставщика. Впрочем, сам рейтинг проверку качества проходит с трудом. Размещенный на сайте “Стандарт характеристики надежного поставщика” утвержден генеральным директором компании “Консалт Констракшн” А.А. Плохотным. На самом деле фамилия коммерсанта — ПлАхотный. Опечатка в таком документе? Серьезно?

Указанный на главной странице телефон неактивен, как и телефоны нескольких организаций. Однако по одному номеру корреспондент все же дозвонился. Трубку сняла девушка, которая заявила, что ее фирма действительно выдает сертификаты благонадежности. Сроки — два-три часа на изготовление сертификата либо сутки, если хотите попасть в реестр.

"Это негосударственный рейтинг. Он нужен для тех, кто в конкурсах, тендерах, торгах участвует",

— объяснила сотрудница.

Документ действительно стоит 49 тысяч рублей. Не бизнес, а сказка!

***

В интернете множество сайтов, предлагающих продажу сертификата и включение в базу добросовестных контрагентов. Правда, называется это везде по-разному — то “Единый реестр расчёта рейтинга, данных и сведений о негативных факторах деловой репутации поставщиков”, то “Национальный реестр надежных поставщиков” (он создан одноименной некоммерческой организацией), то “Рейтинг деловой репутации”.

Последнее словосочетание встречается в пресс-релизе Федеральной антимонопольной службы, выпущенном год назад. Идея внедрить рейтинг обсуждается в рамках законопроекта по улучшению системы госзакупок. Однако официального статуса у таких реестров нет.

Государственные компании вроде “Газпрома”, а также госкорпорации и еще целый ряд предприятий осуществляют закупки в рамках федерального закона № 223. Это накладывает на них ряд ограничений. Но условия эти открыты для всех.

"Существует так называемый стандарт корпоративных закупок. Он у каждой компании свой, но он, как правило, един для всех подразделений и филиалов, в том числе в регионах, — объясняет замруководителя карельского УФАС Михаил Петров. — Просто нужно зайти на сайт и посмотреть, есть ли такой критерий".

Так, на сайте того же “Газпрома” опубликовано реальное положение о закупках. Ни про какие рейтинги благонадежности там нет ни слова.

В законе о госзакупках такого требования тоже в помине нет. Если какой-то заказчик затребует у подрядчика сертификат о деловой репутации, это будет признано нарушением, говорит Петров.

…Разумеется, петрозаводский бизнесмен не стал продолжать общение со лже-представителями “Газпрома”. Можно ли их назвать мошенниками? Вряд ли, ведь мошенничество — это хищение средств обманным путем, а у деньги у Андрея никто не похищал: ему просто хотели “навялить” ненужную бумажку за 50 тысяч рублей. Но вот само наличие обмана — неоспоримый факт. И если продавцы сертификатов, пожалуй, имеют право считать себя законопослушными гражданами, то клиентскую базу им поставляют явные авантюристы. // Фото: Pixabay