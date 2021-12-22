22 декабря 2021, 19:33
Проблему с водой в Кеми продолжат решать, когда потеплеет
На прямую линию главы Карелии поступает много жалоб от жителей Кеми
Много жалоб на прямую линию губернатора поступает из Кеми. В городе произошло несколько аварий, что привело к отсутствию водоснабжения в домах.
- Все опять случилось неожиданно, - сказал Артур Парфенчиков.
По его словам, Кеми на устранения аварии было выделено 3 миллиона рублей. Тем не менее проблемы с водоснабжением остаются, они связаны с очень слабым напором в домах.
Министр строительства Виктор Россыпнов, который контролирует ситуацию в Кеми, рассказал, что две аварии удалось устранить.
Осталась авария на улице Вокзальная, где в колодце нужно заменить задвижки. Но сделать это будет возможно, когда, как выразился Россыпнов, появится «температурное окно» и потеплеет до минус 5 градусов. // Фото: Mikes-Photography/Pixabay.com