Проблему с водой в Кеми продолжат решать, когда потеплеет

Много жалоб на прямую линию губернатора поступает из Кеми. В городе произошло несколько аварий, что привело к отсутствию водоснабжения в домах.

- Все опять случилось неожиданно, - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, Кеми на устранения аварии было выделено 3 миллиона рублей. Тем не менее проблемы с водоснабжением остаются, они связаны с очень слабым напором в домах.

Министр строительства Виктор Россыпнов, который контролирует ситуацию в Кеми, рассказал, что две аварии удалось устранить.

Осталась авария на улице Вокзальная, где в колодце нужно заменить задвижки. Но сделать это будет возможно, когда, как выразился Россыпнов, появится «температурное окно» и потеплеет до минус 5 градусов. // Фото: Mikes-Photography/Pixabay.com