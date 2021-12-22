После скандала с ФАПом в Пийтсиёки его построили в поселке Тикша

Историю с протестом жителей поселке Пийтсиёки против строительства ФАПа на месте березовой рощи напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Он заявил, что во избежание скандалов стройку решили перенести, теперь медучреждение почти готово.

Напомним, участок под ФАП выбрал глава поселения, который не учел мнение жителей. Они не хотели лишаться любимого места отдыха.

В результате фельдшерско-акушерский пункт решили построить в другом районе – Муезерском, на резервном участке в поселке Тикша.

- Оформление нового участка заняло бы минимум шесть месяцев, а это привело бы к срыву сроков исполнения программы модернизации первичного звена здравоохранения, - объяснил министр.

Он добавил, что новый ФАП практически готов, строительство и оснащение завершится через несколько дней.

- Это будет замечательный новогодний подарок для почти 400 жителей поселка, которые будут получать в новом ФАПе медицинскую помощь. Медицинский работник живет в самой Тикше, она приехала по программе «Земский фельдшер» из Калмыкии три года назад, - рассказал Охлопков.

Министр сообщил, что в 2024 и 2025 году в Муезерском районе приобретут амбулаторию в Ругозере и капитально отремонтируют амбулаторию в Лендерах.