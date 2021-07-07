И-за протестов сельчан ФАП в Пийтсиеки построят позже на год или два

Жители поселка Пийтсиёки внезапно выяснили, что радостная новость о появлении у них уже в этом году нового ФАПа имеет нюансы. Чтобы построить медицинское учреждение, власти спилят любимую всеми поколениями сельчан березовую рощу. Люди возмутились в соцсетях, стали протестовать. К ситуации подключился глава региона Артур Парфеничков, он дал подчиненным поручение разобраться. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил в своем аккаунте ВКонтакте, что для ФАПа нашли другое место.

Однако построить фельдшерско-акушерский пункт вовремя не успеют. Он появится только в 2022-2023 гг, а не в 2021-м, как планировалось ранее. Охлопков уточнил, что участок для ФАПа выбирали местные власти, в частности, глава Лоймольского сельского поселения. Место будущего строительства согласовали на всех уровнях.

Но после возмущения жителей ФАП решили перенести, благо, резервный участок для строительства был заранее подготовлен. Он находится в поселке Тикша, где проживают 400 человек.

Фельдшерско-акушерский пункт появится неподалеку от федеральной трассы, отметил министр. Но его оформление займет не менее полугода, поэтому построить ФАП в запланированный срок не получится. Михаил Охлопков сообщил, что жители получат его теперь только в 2022-2023 гг. //Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте