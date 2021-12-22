22 декабря 2021, 18:17
Охотиться на лосей в Карелии разрешили дольше
Сезон добычи сохатых в республике закроется только в январе
Убивать лосей на территории Карелии теперь можно в течение более длительного срока. Сезон охоты своим указом продлил губернатор.
Изменения в документ внесли еще 22 октября, но сегодня Минприроды Карелии напомнило, что теперь охотиться на сохатых в республике разрешено с 15 сентября и до 10 января.
Раньше сезон добычи этого животного начинался 15 октября и продолжался до 31 декабря. // Фото: источник