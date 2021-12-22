Охотиться на лосей в Карелии разрешили дольше

Убивать лосей на территории Карелии теперь можно в течение более длительного срока. Сезон охоты своим указом продлил губернатор.

Изменения в документ внесли еще 22 октября, но сегодня Минприроды Карелии напомнило, что теперь охотиться на сохатых в республике разрешено с 15 сентября и до 10 января.

Раньше сезон добычи этого животного начинался 15 октября и продолжался до 31 декабря. // Фото: источник