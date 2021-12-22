Спасателям пришлось взрывать лед на реке в Беломорске

На реке Нижний Выг в Беломорском районе поднялся уровень воды. В течение двух дней в Беломорск выезжали саперы и взрывали лед, сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Скопление льда и рыхлого снега в русле этой реки – традиционное явление. Из-за этого уровень воды поднимается, жилые дома может подтопить.

Чтобы этого не произошло, районная администрация вызвала спасателей. Вода могла добраться до хозяйственных построек и жилых домов на островах Старое и Новое Ковшино, а также в Беломорске.

В течение 14-15 декабря саперы взрывали лед, в результате уровень воды снизился, угрозы подтопления больше нет.