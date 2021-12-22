22 декабря 2021, 16:38
Спасателям пришлось взрывать лед на реке в Беломорске
Уровень воды в реке Нижний Выг опасно поднялся, угрожая домам подтоплением
На реке Нижний Выг в Беломорском районе поднялся уровень воды. В течение двух дней в Беломорск выезжали саперы и взрывали лед, сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.
Скопление льда и рыхлого снега в русле этой реки – традиционное явление. Из-за этого уровень воды поднимается, жилые дома может подтопить.
Чтобы этого не произошло, районная администрация вызвала спасателей. Вода могла добраться до хозяйственных построек и жилых домов на островах Старое и Новое Ковшино, а также в Беломорске.
В течение 14-15 декабря саперы взрывали лед, в результате уровень воды снизился, угрозы подтопления больше нет.