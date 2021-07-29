Бухгалтеру пришлось получать пособие по уходу за ребенком через суд

Жительница Петрозаводска вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы защитить свои права. Их нарушило региональное отделение Фонда социального страхования, сообщили в надзорном ведомстве.

Заявительница работает главным бухгалтером одной из местных организаций. Женщина родила и ушла в отпуск по уходу за ребенком.

Он должен закончиться в сентябре текущего года, когда малышу исполнится полтора годика.

Сначала матери платили пособие, потом перестали это делать. В прокуратуре сочли, что такие действия не обоснованы, и обратились в Петрозаводский горсуд. Он согласился с требованием надзорной инстанции и обязал фонд перечислить пособие. // Фото: Romi_Lado/Pixabay