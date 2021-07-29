С агрессивного должника взыскали деньги с помощью инспекторов ГИБДД

Мужчина в Пряжинском районе не желал общаться с судебными приставами и оплачивать задолженность по 19 исполнительным производствам. Пятая часть из них приходилась на административные штрафы, сообщили в УФССП РФ по Карелии.

Общая сумма долга составила 93 тысячи рублей, но платить мужчина явно не собирался. Он вел себя агрессивно, постановления о возбуждении исполнительных производств получать отказывался. Их пришлось зачитать при понятых.

Судебный пристав временно ограничил права должника по управлению автомобилем. Но мужчина все равно продолжал ездить. На дороге его остановили сотрудники ГИБДД и привлекли к административной ответственности.

Под угрозой лишения водительского удостоверения на год или обязательных работ должник заплатил всю сумму. // Фото: AhmadArdity/Pixabay