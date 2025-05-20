Бросившую сына в перинатальном центре мать лишили родительских прав

Женщина родила ребенка в перинатальном центре и бросила его там. Малыша отправили в дом-ребенка, а мать через суд лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

О матери малыша известно, что она выпивает, долго нигде не работает, постоянного места жительства у нее нет, а квартира, где она прописана непригодна для жилья. Что с отцом – не известно. В суд обратился орган опеки и попечительства администрации Олонецкого района.

В итоге суд лишил родительских прав и возложил на нее обязанность платить алименты в размере 1/2 величины прожиточного минимума в пользу опекуна малыша. © «Петрозаводск говорит»