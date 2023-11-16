Бронзовые Маркс и Энгельс вернулись на постамент

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энегльсу в Петрозаводске вернули на постамент. Скульптуру установили при помощи крана, видео 16 ноября вечером опубликовала и.о. мэра Инна Колыхматова.

В кадре многотонную махину ставят при помощи крана. Комментаторы отметили, что на рабочих нет касок и перчаток, это непорядок. Но факту возвращения монумента горожане порадовались.

Скульптуру почистили, нанесли патину и покрыли защитным восковым слоем. Ранее фундамент из бутовой кладки заменили на монолитный железобетонный. // фото: скриншот видео Инны Колыхматовой/ВКонтакте