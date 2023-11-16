16 ноября 2023, 19:40
Общество

На улицу Красную в Петрозаводске вернули «кирпич»

Схема движения стала прежней после открытия Путейского моста

На днях Путейский мост на улице Антикайнена в Петрозаводске открыли для проезда транспорта. Организацию движения на прилегающих улицах вернули к привычной схеме, сообщили в Госавтоинспекции.

Теперь автомобили двигаются так же, как они ездили до начала капремонта моста.

Движение по улице Красной на участке от Антикайнена до Анохина снова стало односторонним. Водителей просят быть внимательнее. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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