16 ноября 2023, 19:40
На улицу Красную в Петрозаводске вернули «кирпич»
Схема движения стала прежней после открытия Путейского моста
На днях Путейский мост на улице Антикайнена в Петрозаводске открыли для проезда транспорта. Организацию движения на прилегающих улицах вернули к привычной схеме, сообщили в Госавтоинспекции.
Теперь автомобили двигаются так же, как они ездили до начала капремонта моста.
Движение по улице Красной на участке от Антикайнена до Анохина снова стало односторонним. Водителей просят быть внимательнее. // фото: ГИБДД Петрозаводска