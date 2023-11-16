Инспекторы ДПС выручили двух водителей на дорогах в Карелии

Дорожные полицейские помогли двум водителям, которые попали в сложную ситуацию на дороге. Автомобилисты в соцсетях поблагодарили инспекторов, сообщает ГИБДД Карелии.

В частности, один водитель ехал из Сегежи в поселок и пробил колесо на трассе. Он пытался починить автомобиль, это заметили сотрудники Госавтоинспекции и предложили помощь.

Совместными усилиями они поставили запасное колесо, мужчина продолжил путь.

Кроме того, сотрудники ДПС патрулировали трассу в Кондопожском районе и пришли на помощь водителю. В его машине сломались стеклоочистители, а видимость была плохой. Полицейские сопроводили автомобилиста от поселка Гирвас до Янишполя.

Через некоторое время оба водителя написали благодарности дорожным полицейским и пожелали добра, здоровья, благополучия. // фото: freepik.com