21 апреля 2021, 16:24
Бритоголового мужчину объявили в розыск по подозрению в краже
Стражи порядка предоставили запись с камер видеонаблюдения, в кадре - возможный злоумышленник
Сотрудникам правоохранительных органов требуется помощь петрозаводчан. МВД Карелии разместило видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен возможный преступник. В кадре – бритоголовый мужчина в защитной маске.
Мужчину подозревают в краже из магазина. Ущерб от хищения превысил три тысячи рублей.
Значимые сведения просят сообщать в полицию по телефону: +7 953-545-37-48.