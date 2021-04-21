21 апреля 2021, 16:24
Происшествия

Бритоголового мужчину объявили в розыск по подозрению в краже

Стражи порядка предоставили запись с камер видеонаблюдения, в кадре - возможный злоумышленник

Сотрудникам правоохранительных органов требуется помощь петрозаводчан. МВД Карелии разместило видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен возможный преступник. В кадре – бритоголовый мужчина в защитной маске.

Мужчину подозревают в краже из магазина. Ущерб от хищения превысил три тысячи рублей.

Значимые сведения просят сообщать в полицию по телефону: +7 953-545-37-48.

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новости петрозаводска
МВД Карелии