21 апреля 2021, 15:21
Происшествия

Мужчина и женщина погибли в деревне Савиново

Следственный комитет по Карелии организовал проверку после гибели двух человек при пожаре

В ночь на 21 апреля в одном из частных деревянных домов в деревне Савиново Пряжинского района возник пожар.

В ходе тушения огня были обнаружены тела двух человек. Установлено, что погибли 44-летний мужчина и 46-летняя женщина. Погибшие жили в этом доме, где случился пожар.

Следственный комитет по Карелии организовал проверку по факту гибели людей. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Специалисты устанавливают причины возгорания и смерти. (фото ng72.ru)

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новости Карелии
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гибель людей