Мужчина и женщина погибли в деревне Савиново

В ночь на 21 апреля в одном из частных деревянных домов в деревне Савиново Пряжинского района возник пожар.

В ходе тушения огня были обнаружены тела двух человек. Установлено, что погибли 44-летний мужчина и 46-летняя женщина. Погибшие жили в этом доме, где случился пожар.

Следственный комитет по Карелии организовал проверку по факту гибели людей. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Специалисты устанавливают причины возгорания и смерти. (фото ng72.ru)