Британцы часами стоят в очереди к гробу Елизаветы II

В Соединенном Королевстве прощаются с Елизаветой II. Траурная церемония в Вестминстерском дворце началась вечером 14 сентября и продлится до утра 19 сентября.

Утром в субботу правительство Британии предупреждало, что время ожидания в очереди может составить до суток, сообщает «Интерфакс». Однако спустя два часа оценка времени ожидания сократилась до 16 часов. Власти пообещали, что будут приостанавливать доступ в очередь, если людей будет слишком много.

Среди тех, кто пришел проститься с ее Величеством, был замечен и выдающийся футболист Дэвид Бекхэм. По сообщению СМИ, бывший капитан английской сборной провел в очереди около 13 часов. Западные журналисты запечатлели, как к спортсмену подходили другие люди, чтобы сфотографироваться и пообщаться. Экс-футболист был знаком с королевой и несколько раз встречался с ней. В 2003 году он получил из рук Елизаветы II высшую награду Великобритании - Орден Британской Империи на следующий день после того, как в матче Лиги чемпионов своего «Реала» против французского «Марселя» забил 600-й гол королевского клуба в истории еврокубков.

Королева Великобритании умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III. (фото Legion Media, wday.ru)