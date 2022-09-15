15 сентября 2022, 21:45
США предупредили о санкциях за использование системы «Мир» вне России
Американский Минфин готов вводить санкции за поддержку российских карт
Минфин США предупредил о возможном введении санкций в отношении тех, кто поддерживает карты «Мир». Речь идет об использовании инструментов российской платежной системы за пределами РФ, сказано в сообщении на сайте ведомства 15 сентября.
Его управление по контролю за иностранными активами (OFAC) воспринимает подобные действия как попытку в своих интересах обойти санкции против России.
Ранее Financial Times писала, что США и ЕС пытаются давить на турецкие банки, которые работают с картами «Мир». // Фото: pxhere.com