США предупредили о санкциях за использование системы «Мир» вне России

Минфин США предупредил о возможном введении санкций в отношении тех, кто поддерживает карты «Мир». Речь идет об использовании инструментов российской платежной системы за пределами РФ, сказано в сообщении на сайте ведомства 15 сентября.

Его управление по контролю за иностранными активами (OFAC) воспринимает подобные действия как попытку в своих интересах обойти санкции против России.

Ранее Financial Times писала, что США и ЕС пытаются давить на турецкие банки, которые работают с картами «Мир». // Фото: pxhere.com