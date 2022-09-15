15 сентября 2022, 18:46
Эстония готовится разместить на своей территории дивизию НАТО
В граничащей с Ленобластью стране развернут войсковые подразделения Североатлантического альянса
Президент Эстонии Алар Карис заявил15 сентября, что страна готовится разместить дивизию НАТО. На подготовку военной инфраструктуры уже выделили деньги, передает РИА Новости.
- Правительство выделило дополнительные средства для быстрого развития новых военных возможностей. Наша цель – создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Силами обороны,
– приводит слова президента его канцелярия.
Карис подчеркнул, что для Эстонии важно, чтобы подразделения НАТО могли встать на ее защиту сразу после возникновения конфликта. // Фото: pxhere.com