Эстония готовится разместить на своей территории дивизию НАТО

Президент Эстонии Алар Карис заявил15 сентября, что страна готовится разместить дивизию НАТО. На подготовку военной инфраструктуры уже выделили деньги, передает РИА Новости.

- Правительство выделило дополнительные средства для быстрого развития новых военных возможностей. Наша цель – создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Силами обороны,

– приводит слова президента его канцелярия.

Карис подчеркнул, что для Эстонии важно, чтобы подразделения НАТО могли встать на ее защиту сразу после возникновения конфликта. // Фото: pxhere.com