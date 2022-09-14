ВОЗ считает, что пандемия ковида скоро закончится

Пандемия коронавируса закончится, причем это произойдет в обозримом будущем. Так считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает ТАСС.

- Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения,

- заявил он.

Гебрейесус уточнил, что число смертей из-за COVID-19 в мире на этой неделе снизилось до минимального уровня с марта 2020 года.

Также он призвал все страны инвестировать в вакцинацию наиболее подверженных риску групп, в том числе медработников и пожилых людей. // Фото: pxhere.com