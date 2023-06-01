Бойцовая собака искусала ребенка на пляже в российском регионе

В Свердловской области бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже и сильно искусала его. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в селе Лая. Мальчик шел со школы и решил пройти мимо пляжа, чтобы пощупать воду. В это время местная жительница выгуливала там своих собак, которые были без поводков и намордников. Одно из животных напало на ребенка.

По словам мамы потерпевшего, хозяйка собаки накричала на покусанного школьника и оставила его одного. Скорую вызвали очевидцы.

Полиция уже установила личность владелицы собак. В отношении женщина начата проверка. // Фото: unsplash.com