Борьба за должность в Карельском научном центре продолжается

Научные сотрудники ждут выборы на должность гендиректора. Но особых иллюзий не питают

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

В этом году КарНЦ РАН отмечает 80-летие. Но не у всех ученых праздничное настроение. Из последнего заявления группы независимых ученых:

«К 80-летию КарНЦ РАН хотелось бы говорить о достижениях, а не о бытовых и финансовых трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники. На одном из ключевых участков центра – на первом этаже (холл, туалеты, кабинеты) – длительное время (3 месяца) отсутствует штатная уборщица. В результате помещения содержатся в неудовлетворительном состоянии. Часть сотрудников вынуждена самостоятельно мыть полы и выносить мусор, совмещая это с основной научной работой. Параллельно сохраняется проблема с выплатой стимулирующих надбавок, из за чего фактически не исполняются положения, закреплённые в "майских указах" Президента РФ в части оплаты труда научных работников. Просим и.о. генерального директора КарНЦ РАН Ольгу Бахмет прокомментировать ситуацию, обозначить сроки закрытия вакансии уборщицы и план по восстановлению системы стимулирующих выплат. Прозрачность и достойные условия труда – важная часть репутации научного центра и мотивации сотрудников!».

Карельский научный центр РАН готовится к очередным выборам генерального директора. Больше года назад выборы прошли. Выиграл их Александр Крышень – директор института леса. Но в скором времени должности этой лишился, нашли процедурные нарушения, а также появилась информация, что ученый лишен допуска к гостайне. В общем, не пропустили. Тогда за Александра Крышеня проголосовали 391 человек, за Ольгу Бахмет – 252. Тем не менее, именно она сейчас руководит научным центром, но с приставкой и.о.



Не все научные сотрудники согласны с таким сценарием. Активисты объединились в группу «Независимые ученые», они задают вопросы, пишут обращения и жалобы во все инстанции, в том числе обратились в нашу редакцию. Подробнее в нашем материале.