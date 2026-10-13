Воду отключат сегодня в десятках домов в Петрозаводске

Из-за работ на сетях воды не будет в Сулажгоре и в центре карельской столицы

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня, 13 октября, в нескольких десятках домов в Петрозаводске отключат холодную воду. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, в 9 часов утра ресурс пропадет в зданиях по следующим адресам: ул. Пограничная, д. 32, 50, 52, 54, 56, 58, 60, ул. Жуковского, д. 2, 4, 5, 5А, 6, 7А, 8, 10, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16,16А, 20, 57, 59, ул. Сулажгорская, д. 54, 56, 61, 77, 79, 83, 91А, ул. Клубная, д. 11, 11А, 11Б, 11В, ул. Нагорная, д. 1А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 14, 16, 22, пер. Жуковского, д. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, пер. Силикатный, д. 4, 8. Также воды не будет в центре города: ул. Гоголя, д. 1, 3Б, 3В, 5А, 5Б, 5В, 7А, 7Б, ул. Герцена, д. 4, 9, ул. Антикайнена, д. 1А, 4. Причина отключений - плановые работы на сетях. Они продлятся до 17 часов.

Ранее сообщалось о том, что рейд ГАИ пройдет в Петрозаводске.