Большинство врачей высказались за антиковидные ограничения

В России в последние недели отмечается рост заболеваемости COVID-19. Два дня подряд фиксировался суточный прирост заразившихся на уровне в более чем 30 тысяч. На фоне этого большинство российских врачей поддержали бы возвращение антиковидных ограничений. Но более 40% медиков выступили против таких мер.

Больше половины опрошенных в мобильном приложении «Справочник врача» медиков (56,6%) поддерживают идею возвращения ограничительных мер, сообщает РБК. Против выступили 43,4% опрошенных. Среди главных причин негативного отношения врачей к ограничениям респонденты называли отсутствие ресурсов для их реального выполнения (43%), уменьшение зарплат не работавшим с COVID специалистам (17,4%) и недовольство «фактором принуждения» (12,1%).

В опросе, который проводился с 10 по 16 августа 2022 года, приняли участие 1627 врачей-специалистов. Всего в мобильном приложении «Справочник врача», зарегистрированы более 763 тыс. медицинских работников из 85 регионов России. При этом 84% опрошенных заявили, что ранее соблюдали все вводимые ковидные ограничения, а 88,7% - рекомендовали соблюдать их своим пациентам. Нашлись и такие специалисты, которые ограничения не соблюдали (4%), и даже те, кто не рекомендовал делать этого пациентам (2,7%). Фото: pxhere.