Большинство россиян выразили недовольство своей зарплатой

Большинство россиян недовольны своей зарплатой. Такую позицию высказал 71 процент работающих людей, опрошенных компанией HeadHunter. Результаты опроса приводит РИА Новости.

Жалование на работе устраивает 26 процентов трудящихся. При этом за год таких людей стало на четыре процента меньше.

Больше всего недовольны зарплатой работники медицины и фармацевтической сферы, юристы, сотрудники туристического сегмента и гостиничного бизнеса. // Фото «Петрозаводск говорит»