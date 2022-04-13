13 апреля 2022, 12:43
Большинство россиян признались в наличии продуктовых запасов
Жители страны опасаются повышения цен в магазинах, следует из данных опроса
Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.
Так, по данным опроса, продуктовые запасы есть у 85% жителей страны. Для сравнения, в 1992 году такие запасы имел 71% россиян. Доля не имеющих запасов сократилась с 19% до 13%.
В 1992 году большинство соотечественников обосновывали наличие запасов страхом отсутствия продуктов в магазинах. Сейчас россияне закупают продукты, в основном, из-за боязни роста цен.
В телефонном опросе, проведенном 5 апреля, приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Фото pixabay.com/FreePhotosART