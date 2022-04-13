Большинство россиян признались в наличии продуктовых запасов

Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

Так, по данным опроса, продуктовые запасы есть у 85% жителей страны. Для сравнения, в 1992 году такие запасы имел 71% россиян. Доля не имеющих запасов сократилась с 19% до 13%.

В 1992 году большинство соотечественников обосновывали наличие запасов страхом отсутствия продуктов в магазинах. Сейчас россияне закупают продукты, в основном, из-за боязни роста цен.

В телефонном опросе, проведенном 5 апреля, приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Фото pixabay.com/FreePhotosART