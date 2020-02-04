04 февраля 2020, 10:19
Россия

Большинство новых штрафов в КоАП можно будет оплатить со скидкой

Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 1666 составов административных правонарушений

У россиян появится возможность оплачивать со скидкой 50% большее количество штрафов. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает восьмикратное увеличение числа правонарушений, которые можно оплатить со скидкой, сообщает ТАСС.

Всего в новом Кодексе будет 1666 составов административных правонарушений, рассказали в пресс-службе Минюста РФ.

Отмечается, что скидка не будет распространяться на грубые административные правонарушения и отдельные административные правонарушения в области дорожного движения.

В Минюсте подчеркнули, что уплата штрафа в половинном размере распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений.

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