Большинство новых штрафов в КоАП можно будет оплатить со скидкой

У россиян появится возможность оплачивать со скидкой 50% большее количество штрафов. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает восьмикратное увеличение числа правонарушений, которые можно оплатить со скидкой, сообщает ТАСС.

Всего в новом Кодексе будет 1666 составов административных правонарушений, рассказали в пресс-службе Минюста РФ.

Отмечается, что скидка не будет распространяться на грубые административные правонарушения и отдельные административные правонарушения в области дорожного движения.

В Минюсте подчеркнули, что уплата штрафа в половинном размере распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений.