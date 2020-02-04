04 февраля 2020, 10:19
Большинство новых штрафов в КоАП можно будет оплатить со скидкой
Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 1666 составов административных правонарушений
У россиян появится возможность оплачивать со скидкой 50% большее количество штрафов. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает восьмикратное увеличение числа правонарушений, которые можно оплатить со скидкой, сообщает ТАСС.
Всего в новом Кодексе будет 1666 составов административных правонарушений, рассказали в пресс-службе Минюста РФ.
Отмечается, что скидка не будет распространяться на грубые административные правонарушения и отдельные административные правонарушения в области дорожного движения.
В Минюсте подчеркнули, что уплата штрафа в половинном размере распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений.