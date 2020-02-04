Нарколог рассказал об опасности одного бокала вина за ужином

Россиянам опасно пользоваться «европейской формулой» употребления алкоголя, поскольку это может серьезно ударить по здоровью. Речь идет об употреблении бокала вина за ужином каждый вечер.

Дело в том, что в Европе из-за более высоких температур алкоголь выводится из организма гораздо быстрее, чем в России. Таким образом, европейцы более устойчивы к влиянию спиртного. В России же у людей с этой привычкой могут быть проблемы, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, его слова приводит радио Sputnik.

Медик также добавил, что если человек пьет по бокалу вина за ужином каждый день, его нельзя отнести к алкоголикам. К этой категории относятся люди, у которых есть «неукротимое желание употреблять бокал вина и отсутствуют тормоза». Он призвал россиян сходить к наркологу и пройти тест.

Брюн напомнил, что опьянение - побочный эффект действия алкоголя. Главное влияние - токсичное, в связи с чем не существует безопасной для организма дозы. Кроме того, маркер злоупотребления алкоголя индивидуален, добавил специалист.