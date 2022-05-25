25 мая 2022, 11:51
Больше половины россиян доверяют данным соцопросов
Социологи исследовали, насколько гражданам интересны политические темы
По данным исследования, результатам опросов доверяют 54% респондентов, 34% в них сомневаются, еще 12% затрудняются ответить, сообщает svpressa.ru.
Этот соцопрос провели специалисты «Левада-Центра», внесенным минюстом в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
При этом 56% опрошенных ответили социологам агентства, что согласны с утверждением, что большинство россиян сейчас якобы опасаются выражать свою позицию в опросах. Не согласны с такой точкой зрения 38%. Фото: grozny-inform.ru.