Осенью в Карелии состоится чемпионат «Цифровой прорыв»

Самый масштабный проект по искусственному интеллекту в России, включающий серию хакатонов, чемпионатов и образовательных мероприятий, состоится в Карелии в сентябре. Как сообщает пресс-служба правительства республики, уже открыта регистрация желающих принять участие в конкурсе «Цифровой прорыв» .

«В Карелии интеллектуальные состязание пройдет с 5 по 30 сентября. Региональные органы исполнительной власти, госкорпорации, представители бизнеса имеют возможность предложить на конкурс свои задачи, решить которые поможет искусственный интеллект»,

- отметили организаторы.

Напомним, в 2020 году регион на конкурсе «Цифровой прорыв» представили 90 участников, а в 2021 – уже 170. Всего в Росии в этом году запланировано проведение 25 региональных чемпионатов ИТ-специалистов. Каждое мероприятие будет длиться не менее 25 дней, планируется участие порядка 2,5 тысяч человек. Фото: gov.karelia.ru.