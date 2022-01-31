Больше миллиона рублей с кредиток петрозаводчанина получил мошенник

Житель Петрозаводска в пятницу пострадал от мошенника и обратился в полицию. Выяснилось, что 33-летнего мужчину обманули по стандартной схеме, сообщили в МВД Карелии.

Ему позвонили якобы из банка и сказали, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Чтобы не пострадать, нужно снять со счета все сбережения и отправить их на другой, «безопасный».

Петрозаводчанин пошел в банк, снял с кредитной карты 824 тысячи рублей и перевел на неизвестные счета. По той же схеме собеседник посоветовал ему обезопасить и две другие кредитные карты, в итоге сумма ущерба достигла 1 029 000 рублей. // Фото: pixabay.com