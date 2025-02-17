Больше 40 классов в Карелии отправили на карантин из-за гриппа и ОРВИ

За минувшую неделю в Карелии зарегистрировано 5556 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора республики, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 50 процентов.

В Петрозаводске за этот же период заболели 2857 человек, что на 43 процента ниже эпидпорога. Среди выявленных случаев зафиксировано 11 заболеваний гриппом. Лабораторные исследования выделили такие вирусы, как риновирусы, сезонный коронавирус, Covid-19, а также грипп типов А и В.

Из-за повышенной заболеваемости в регионе приостановлена деятельность 41 класса в 21 школе и 4 групп в 2 детских садах. // фото: pixabay.com