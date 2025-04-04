Больше 100 тысяч русскоговорящих насчитали в Финляндии

В Финляндии живет более 600 тысяч людей, для которых родным языком является не финский, шведский или саамский. Самую большую группу таких людей составляют русскоязычные финны, сообщает Yle.

По данным источника, на конец 2024 года в Суоми проживали 102 488 человек, для которых русский язык является родным. За последние 10 лет их число выросло на 30 тысяч человек.

На втором месте расположились эстоноговорящие (почти 50 тысяч человек). К ним стремительно приближаются арабоязычные финны, которых в стране уже более 43 тысяч.

Всего же за прошлый год население Финляндии выросло на 32 тысячи человек благодаря миграции.