Больница в Костомукше ищет волонтеров с машинами для помощи врачам

Пока в карельском правительстве заявляют о выделении в помощь медицинским учреждениям и волонтерам служебных машин из автопарка, в том числе машины губернатора, больница в Костомукше в соцсети публикует пост-помощи.

Пресс-служба правительства Карелии сообщала, что служебные авто задействованы со 2 ноября. Сегодня на календаре 7 ноября. Судя по всему, за шесть дней, по каким-то неясным причинам, машины чиновников так и не добрались до межрайонной больницы №1. А может быть, наоборот, машины доехали, но этой помощи недостаточно в условиях коронапандемии.

«Межрайонной больнице нужны волонтеры с личным транспортом. Требуется возить врача-терапевта, так как количество вызовов резко возросло, врач не успевает обойти всех, а имеющихся в распоряжении больницы машин не хватает»,

- говорится в сообщении на странице учреждения. Желающих помочь медикам просят звонить по телефонам: 8(81459)5-15-57, 89114100153. (фото koshospital.ru)