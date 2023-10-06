Более сотни детей отравились водой в российском регионе

В Карачаево-Черкесии 150 человек, среди которых более 120 детей, отравились водой из-под крана. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что общих продуктов питания, которые могли употреблять пострадавшие, не выявлено. При этом подавляющее число пациентов пили некипяченую воду из-под крана.

Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что в шести пробах из точек разбора питьевой воды есть отклонения от установленных требований. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev