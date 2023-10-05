Путин выступит с речью «мирового масштаба»

Владимир Путин выступит с речью на форуме «Валдай» сегодня, 5 октября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента, выступления Путина на этом форуме каждый раз становятся событиями мирового масштаба. Все внимательно следят за ними, сказал Песков.

«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход - все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента»,

- подчеркнул представитель Кремля. // Фото: kremlin.ru