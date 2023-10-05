05 октября 2023, 12:41
Путин выступит с речью «мирового масштаба»
В Кремле анонсировали выступление президента на форуме «Валдай»
Владимир Путин выступит с речью на форуме «Валдай» сегодня, 5 октября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Как отметил пресс-секретарь президента, выступления Путина на этом форуме каждый раз становятся событиями мирового масштаба. Все внимательно следят за ними, сказал Песков.
«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход - все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента»,
- подчеркнул представитель Кремля. // Фото: kremlin.ru