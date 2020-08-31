Более сорока пьяных водителей поймано в Карелии в выходные дни

За минувшую неделю на дорогах Карелии 42 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Например, в деревне Вороново Кондопожсконо района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 30-летнего водителя, который находился с признаками опьянения. Пройти медицинское освидетельствование водитель отказался. Суд примет решение по данному нарушению. Мужчине грозит административный штраф и лишение права управления транспортными средствами.

Шесть водителей в состоянии опьянения автоинспекторы отстранили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Материалы по данному факту (статья 264.1 УК РФ) переданы для возбуждения уголовного дела в отдел полиции.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения и напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством – штраф 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от полутора до двух лет.