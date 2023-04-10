Более пяти тысяч заболевших ОРВИ и гриппом выявлено в Карелии

За прошедшую неделю в Карелии 5413 человек заболели ОРВИ и гриппом. В Петрозаводске заболевших 2736. Такие данные приводит в понедельник Роспотребнадзор.

Уровень заболеваемости среди совокупного населения выше эпидпорога на 20,8% за счет подростков старше 15. Если сравнить с предыдущей неделей, то в регионе заболевших стало меньше. Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность трех групп в трех детских садах в Беломорском и Питкярантском районах.

Эксперты в ходе мониторинга выделили сезонный коронавирус, СOVID-19, риновирусы и вирусы гриппа В. В лечебные учреждения доставили, как и неделей ранее 31 человека.