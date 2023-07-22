Более двух десятников должников отловили за пять дней в Петрозаводске

В полиции карельской столицы рассказали о первых итогах акции «Штраф». Уклоняющихся от уплаты штрафов выявляли и привлекали к административной ответственности.

В течение первых пяти дней было установлено 24 должника, взыскано более 21 тысяч рублей.

В отношении граждан, не уплативших штрафы в срок, составлено 35 дел об административных правонарушениях. Операция продолжается. // фото unsplash.com